赴陸攬觀光 張善政：怎會傷害國家主權

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8名藍營縣市長赴陸招攬觀光，行政院長林全說，樂見兩岸交流，但不能讓國家主權與尊嚴受傷害。前行政院長張善政（中）20日表示，去拉觀光客來台怎會傷害國家主權。中央社記者黃麗芸攝 105年9月20日

8位藍營縣市長赴陸招攬觀光，行政院長林全說，樂見兩岸交流，但不能預設政治前提，不能讓國家主權與尊嚴受傷害。前行政院長張善政今天說，去拉觀光客來台怎會傷害國家主權。

中國國民黨8縣市首長登陸拚觀光，媒體詢問若以「九二共識」作為交流前提，會不會造成國際社會誤解？林全今天上午表示，樂意看到兩岸間任何友善交流，但這些交流不能預設政治前提，且交流過程應充分注意國家主權與尊嚴，不要因這些交流而受傷害。

前行政院長、國家生技醫療產業策進會長張善政上午出席國研院「3D列印醫材挺進世界盃」記者會，他會後受訪時表示，去拉觀光客來台灣，怎麼會傷害國家主權，這想太遠了吧。1050920

(中央社)