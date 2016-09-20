全台面積最大 台中新建國市場啟用

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台中市新建國市場20日正式啟用，巴洛克及文藝復興時期風格的外觀，共有5區、711攤位，是全台平面式面積最大的公有零售市場。台中市長林佳龍（前右）出席啟用典禮，並與市場內攤商親切握手。中央社記者廖壬楷攝 105年9月20日

台中市新建國市場今天正式啟用，巴洛克及文藝復興時期風格的外觀，共有5區、711攤位，是全台平面式面積最大的公有零售市場。

新建國市場啟用典禮今天在熱鬧的氣氛下進行，台中市長林佳龍、副市長張光瑤等人到場見證。

林佳龍表示，建國市場一帶原為開發失敗的台糖區段徵收案，後來由中央、地方全力配合之下，才將擱置10多年的土地開發問題解決。未來還有周邊交通改善、其餘土地開發課題，市府將逐步推動，將建國市場打造為全台灣最大、最好、最有人氣的國際級觀光市場。

他也說，傳統市場有人情味、趣味，還有媽媽味，如今新建國市場啟用，市府將在農曆年前通盤檢討各項措施，讓建國市場越來越好；未來，新建國市場將成為國際觀光景點，搭配鐵路高架、綠空鐵道軸線、綠川計畫、中區再生，為舊城注入活力。

林佳龍也說，攤商在搬遷過程中難免有比較多開銷，因此在年底前，新建國市場攤商使用費減半，比照舊市場收費，也供大眾免費停車，鼓勵大家多多消費。

台中市經濟發展局長呂曜志表示，新建國市場分為海鮮、肉品、蔬菜、熟食、五金等5區，共711個攤位，其中包括原住民保留攤位，供民眾選購原住民特色產品。

新建國市場面積2.23公頃，歷時3年打造。外觀參考中區傳統建築、巴洛克及文藝復興時期風格設計，同時為了保留一旁的老樹，特別縮減樂業二路路幅。

另外，新建國市場建築物本身為綠建築，不同於一般傳統市場天花板低矮，特別挑高8公尺，並採用斜屋頂與南北向開窗，以達採光、通風效果，市場內不悶熱也無異味；市場內並開闢5條道路，方便攤商運送貨品。1050920

(中央社)