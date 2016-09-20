帕運代表團凱歸 林全：表現讓我們驕傲

我要評比

行政院長林全今天在帕運代表團返國餐會上表示，選手表現激勵人心，給社會各界人士當作標準、楷模，為自己人生寫下精彩的一頁，「你們表現都讓我們驕傲」。

2016年里約帕拉林匹克運動會，中華代表團拿下1銀1銅，總排名68。

林全說，這成績相當不容易，對選手感到驕傲，對全體隊職員，還有選手的家人在背後默默支持付出，表示肯定。1050920

(中央社)