Google新手機Pixel 10/4發表

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網際網路巨擘谷歌（Google）昨天深夜發出10月4日的活動邀請函，暗示谷將推出由Android手機軟體所加持的全新智慧型手機Pixel。

法新社報導，邀請函電子郵件僅公布活動時間及舊金山的活動地點，信上有藍、紅、黃、綠等谷歌招牌色系的點狀圖。

日前谷歌發出了一則標註「#madebygoogle」的推特訊息及一段影片，影片顯示1個像是搜尋欄位的長方形方框，逐漸變形轉為1個智慧型手機輪廓的圖案。

谷歌可能將這款新手機取名為「Pixel」，以取代過去由合作伙伴代工、安裝Android系統的「Nexus」系列手機。

蘋果開始發售其最新iPhone 7數週後，谷歌也推出這款新手機。1050920

(中央社)