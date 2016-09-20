台北市定古蹟新芳春行 整修後重新開館
台北市「新芳春行」民國23年興建，曾是北市最大茶工廠，被列為市定古蹟，經過重新整修後，今天以全新面貌亮相，裡面展出許多早期茶文化。
新芳春行結合茶行、烘焙茶工廠、倉庫及主人住宅四種空間機能，可說是見證台灣早期茶葉貿易歷史，經過整修後今天亮相，台北市府等單位也召開記者會，向民眾展示新樣貌的茶行。
北市副市長陳景峻說，大稻埕是台北保留最完整的老街區，新芳春行是民間出資修復古蹟的成功案例，對市府文化資產保存絕對是一大助益；新芳春行屋主王國忠也把建物產權狀贈與北市府，使得老建築活化，增添風味。
市府文化局表示，新芳春行保存近3000件珍貴古物，連電視劇都到此取景，這次整修後重新開放，特別規劃「新芳春行特展」，帶領民眾重回1900年代的大稻埕碼頭榮景。1050920
(中央社)
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