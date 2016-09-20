陸團縮 觀光業促增加南部國際能見度
人力銀行統計顯示有4成1南部觀光業者因為陸客團減少，業績下滑2成多，觀光業者促政府應結合業者多行銷南部遊程，才有助於引進觀光客。
觀光業者受到陸客團縮減的影響，營運大受衝擊，日前還走上街頭抗議，人力銀行引用「台灣行旅遊網」調查顯示，有4成1的業者說近3個月業績較去年同期下滑約2成，另4成6的業者反映營運穩定，不過也有1成3的受訪者說業績逆勢上揚。
台灣行旅遊網總顧問李奇嶽今天表示，業者業績下滑主因來自於陸客團銳減逾5成，景氣波動影響消費力，還有業者削價競爭等因素。
李奇嶽指出，陸團客少受衝擊的景點最大的是西子灣和六合夜市等，多集中在高雄市；相對台南市以歷史文化及小吃美食見長，觀光受陸客影響較小。
李奇嶽指說，調查顯示南部觀光發展不利在於「國際能見度不足」缺乏行銷，業者批評政府的觀光政策「重北輕南」，建議政府應結合業者做整合行銷；尤其高雄市有國際機場，仍具有優勢。
李奇嶽表示，他並不看淡今年來台旅次，如果東南亞國家來台客源成長，今年來台旅次有可能破千萬人次；只是南部業者擔心的紅利多落在北部，恐怕業者南、北兩樣情。
行政院觀光發展推動委員會委員、靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，7月後陸客是在減少，不過在火燒車事件後縮減到5成；他說近來陸客來台人次漸有回溫，他認為最差的狀況已過，畢竟新政府和陸方要有「磨合期」，未來雙方應該可以找到共同的語言互動。
他說，台商在大陸的投資有數兆元，還有台灣每年有逾500萬人次赴大陸，如果對岸還一直限縮，也沒有道理。
他認為兩岸短期內是有歧見，不過在過去訂定的相關協議都沒有改變的情形下，黃正聰說，長期而言互動是有利的。1050920
(中央社)
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