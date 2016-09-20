8縣市首長赴陸訪問 林明溱：不涉政治
8名國民黨籍、無黨籍縣市首長到中國大陸訪問，南投縣長林明溱今天說，此行是要拚觀光、拚經濟，根本就不涉及政治議題。
新北市副市長葉惠青、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、台東縣副縣長陳金虎、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應、金門縣副縣長吳成典，18日在北京先後會見中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍、中國大陸人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲，盼為地方拚觀光、加強兩岸城市交流。
行政院長林全今天在立法院受訪說，樂意看到兩岸間任何友善交流，但這些交流不能預設政治前提，且交流過程應充分注意國家主權與尊嚴。
林明溱今天回應說，九二共識從過去執行到現在，此次縣市首長團到中國大陸協商觀光、農業產業，根本就不涉及政治，是為爭取陸客到南投等8個縣市旅遊，也讓農特產品順利銷陸，這是主要目的，與政治無關，希望外界不要有差異解釋。
林明溱表示，訪問團是要解決8個縣市、台灣整體的觀光問題，因此8名縣市首長不懼外界批評，只要能爭取縣民權益，「讓百姓賺卡有錢」、讓農民的農特產順利外銷，才是最重要目標。
林明溱說，不願見觀光業、農業再走上街頭，因此遇到困難的縣市要主動爭取對象，例如南投今年茶葉銷量較去年減半，主因就是兩岸減少交流，導致南投的農產、茶葉嚴重滯銷，相信此行成功開拓市場回來，能獲全縣農民掌聲，也希望民眾不要誤解有政治議題存在。
對於部分外界聲音用不雅字眼形容8名縣市首長，林明溱表示，相信百姓不會認同這種說法，此行是「拚經濟、拚觀光、拚農特產」，8名縣市首長為國家利益而努力，盼外界不要用尖酸刻薄的言語評論，相信民眾也「聽不下去」。1050920
(中央社)
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