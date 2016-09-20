澎湖志工有愛 學童安全無礙

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澎湖全縣有100多名導護志工媽媽，每日在國中小校門口協助學生們上下學，讓學生都能快快樂樂平平安安的上下學，澎湖縣長陳光復（左6）頒發感謝狀給導護志工們。中央社澎湖傳真 105年9月20日

澎湖全縣有100多名導護志工媽媽，每日在國中小校門口協助學生們上下學，讓學生都能快快樂樂平平安安的上下學，澎湖縣長陳光復頒發感謝狀給導護志工們。中央社澎湖傳真 105年9月20日

澎湖全縣有100多名導護志工媽媽，每日在國中小校門口協助學生上下學，讓學生都能快快樂樂平平安安的上下學。

澎湖縣政府今天舉辦國民中小學導護志工交通服務隊輔導研習，縣長陳光復感謝所有導護志工的熱心與辛勞，如同上帝差遣來的天使一般，默默付出，讓孩子能在安全的環境下成長，成就了澎湖這座幸福城市。

陳光復指出，導護志工長期以來犧牲自己，無怨無悔，不畏烈日寒風，刮風下雨，都會在學童上下學時段，出現在各個導護路口，守護孩子的交通安全，這份愛心與無私奉獻的精神，令人感佩，同時提醒導護志工，除了維護學生上下學安全，執勤時更要注意自身安全。

陳光復並頒發感謝狀給導護志工，並安排有「志工召募及志願服務」、「事故急救常識」、「肇事案例分析或法律觀念認知」、「交通指揮、事故聯繫通報、緊急處置、事故處理等」、「交通安全觀念認知」等研習課程，以提升導護志工執勤知能，使交通服務工作推展更加順利。1050920

(中央社)