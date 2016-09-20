兆豐案火燒前朝官？張盛和：先查真相平息社會紛亂

東吳大學今天舉辦茶會，正式延攬前財政部長張盛和，擔任法商講座教授並頒發聘書，張盛和表示，希望將一生從事稅制稅政的經驗進行傳承。圖：吳泓勳攝

兆豐海外洗錢案持續延燒，行政院決定擴大行政責任追究，矛頭指向現任與卸任財金官員。當時任內的前財政部長張盛和今天認為，大眾最關注的是真相，有沒有洗錢要講清楚，如果有，包含是誰洗、洗多少，給誰，要把主詞、受詞、標的都講出來，才能平息社會猜測的紛亂。

張盛和也說，現在檢調正在調查，行政院也組成督導小組，加上新任兆豐金董事長張兆順很專業，建議趕快查出真相公布，如果有涉及機密部分，則由高層例如總統、行政院長看過資料，確認事實後再對外說明。

至於外界質疑財政部是否沒做好公股管理？張盛和指出，財政部跟金管會的執掌劃分大家可能沒有分清楚，金融業務監理是金管會負責，財政部則負責9家公股行庫的股權管理，包含改選時獲取最多席次維持經營權、確保經營績效等。

張盛和表示，財政部每季召開公股事業研討會，主要針對大方向如任內指示打亞洲盃、建立數位銀行、控管大陸授信風險等，但在分行業務部分不會上報財政部，案子沒有公文、卷宗，財政部一直到8月4號才知道，不知情自然無從督導。

張盛和說，財政部就像是公股行庫的控股公司，指派董事長之後，就交由全權負責經營，不光在他任內，而是過去一向如此。至於責任歸屬是否只該到董事長層級為止？他說就交由行政院決定。

至於這把火可能燒到自己，是否覺得無妄之災？張盛和說「有堅定的信仰」並不擔心，已跟檢察官說得很清楚，包含澄清所謂餐會密會、串供等，也強調在這起案子，財政部完全根據公股管理規範進行。

被問到是否前兆豐金董事長蔡友才連絡過？張盛和表示，那次餐會之後就沒有再聯繫過。

東吳大學今天舉辦前財政部長張盛和擔任法商講座教授聘書茶會，但日前也有學生抗議並反對張盛和到東吳任教。張盛和表示，自己一輩子都在做稅制、稅政工作，我國歷經3次賦改會，自己各擔任過1次主任秘書與執行秘書，希望將一生經驗做傳承。

(中時)