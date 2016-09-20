柯文哲下午赴議會報告 藍綠議員磨刀霍霍

我要評比

台北市長柯文哲今天下午2時赴市議會，進行施政報告與質詢及答覆。由於柯P民調創新低，加上大巨蛋、世大運、南港機廠解約等議題交代不清，藍綠黨團議員磨刀霍霍。

昨日負責與遠雄進行法律攻防戰的法務局長楊芳玲驚傳請辭，大巨蛋議題與市府高層流動頻頻更將成為議員質詢焦點。多數議員對楊芳玲請辭表示「不意外」，但直指市長柯文哲常忽略下屬專業，獨斷行事風格也與局處行政理念相背。有議員稱，大巨蛋仲裁庭的主任仲裁人改由前監委李復甸出任，更是壓垮柯楊兩人關係的「最後一根稻草」。

(中時電子報)