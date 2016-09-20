歷經喪夫痛 母酒後醉倒路邊頭狂撞地2子嚇哭

41歲陳姓婦女20日凌晨酒後倒在路邊以頭撞地，嚇得2名幼子哭個不停，所幸警方介入協助。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區41歲陳姓婦人年初時歷經喪夫之痛，經常借酒澆愁，20日凌晨酒後帶著2名幼子醉倒在德育路旁，邊哭邊以頭撞地，嚇的2名孩子哭得不停，平鎮警方巡邏經過發現，趕緊制止並通報社工員協助，避免發生悲劇。

平鎮警分局北勢派出所長林信雄表示，陳婦與丈夫結婚多年，育有3歲及5歲的兒子，原本過著甜蜜、幸福的生活，但今年初陳婦丈夫卻因肝癌過世，陳女相當難過，走不出喪夫之痛，並經常以酒精麻痺自己。

20日凌晨1時許，陳女帶著2名孩子在德育路的公園飲酒，因酒喝太多，陳女醉倒在路邊，還發酒瘋哭鬧，不斷以頭撞地板，2名幼子見狀也嚇得嚎啕大哭，因警方在一旁簽巡，聽聞哭聲也連忙上前關心。

林信雄說，當時陳婦喝得爛醉，先制止她自殘的行為，並把3人帶回派出所照顧，也因幼童不斷喊餓，還趕緊買來熱食。警方調查後，發現陳婦沒有其他親友，便通知社工人員到場，社工評估後，研判陳婦已經無法照顧幼子，便先將2人代為安置，並列為高風險家庭。

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(中時)