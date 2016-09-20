歷經喪夫痛 母酒後醉倒路邊頭狂撞地2子嚇哭
桃園市平鎮區41歲陳姓婦人年初時歷經喪夫之痛，經常借酒澆愁，20日凌晨酒後帶著2名幼子醉倒在德育路旁，邊哭邊以頭撞地，嚇的2名孩子哭得不停，平鎮警方巡邏經過發現，趕緊制止並通報社工員協助，避免發生悲劇。
平鎮警分局北勢派出所長林信雄表示，陳婦與丈夫結婚多年，育有3歲及5歲的兒子，原本過著甜蜜、幸福的生活，但今年初陳婦丈夫卻因肝癌過世，陳女相當難過，走不出喪夫之痛，並經常以酒精麻痺自己。
20日凌晨1時許，陳女帶著2名孩子在德育路的公園飲酒，因酒喝太多，陳女醉倒在路邊，還發酒瘋哭鬧，不斷以頭撞地板，2名幼子見狀也嚇得嚎啕大哭，因警方在一旁簽巡，聽聞哭聲也連忙上前關心。
林信雄說，當時陳婦喝得爛醉，先制止她自殘的行為，並把3人帶回派出所照顧，也因幼童不斷喊餓，還趕緊買來熱食。警方調查後，發現陳婦沒有其他親友，便通知社工人員到場，社工評估後，研判陳婦已經無法照顧幼子，便先將2人代為安置，並列為高風險家庭。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
關鍵字：喪夫
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。