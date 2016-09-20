陳德銘：大陸沒對藍綠執政縣市差別待遇
中國大陸海協會會長陳德銘日前接受新加坡媒體訪問時說，大陸沒有對台灣綠營和藍營執政縣市實行差別待遇，雖對8個承認「九二共識」的縣市釋出旅遊利多，但陸客是自行選擇到何處旅遊。
對於陸客來台人數減少，他表示原因「比較複雜」，並否認大陸刻意管控來台旅遊人數，僅說520後大陸民眾很關心兩岸關係變化，選擇旅遊地點時會根據形勢調整，遼寧團火燒車事件也影響陸客來台意願。
被問到總統蔡英文執政期間是否可能和大陸國家主席習近平舉行「蔡習會」，陳德銘說，兩岸領導人會面必須有一定的基礎和前提，這要視蔡總統和民進黨能否「看清時勢、看清歷史必然的發展」。
大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘上週抵達新加坡出席「新加坡峰會」，18日在香格里拉酒店接受新加坡聯合早報專訪，訪談內容於今天刊出。
台灣8個縣市首長日前赴北京招攬觀光，大陸官方回應，支持8縣市組成「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，與大陸各地建立聯繫窗口，到大陸舉辦旅遊推介活動。
陳德銘對此堅稱，「大陸遊客最後到哪兒去旅遊，是由他們來選擇的。」
520後，台北上海交流沒有中斷，大陸其他城市卻缺席高雄舉辦的全球港灣城市論壇。陳德銘強調沒有「差異化待遇」，關鍵在台灣的縣市長「持什麼態度」。
談及台灣今年政權輪替，陳德銘不認為這顯示北京對台工作有不足之處或需要修正，並強調大陸對台政策從江澤民、胡錦濤到習近平一脈相承，長期在沿海地區工作的習近平對台灣了解很深，「既有感情，又有理性」。
陳德銘說，大陸對台工作會「一如既往地做下去」，大方向、方針都是正確的。「當然隨著台灣局勢的變化，我們工作的重點和具體方式會與時俱進做些微調。」1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。