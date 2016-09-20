陳德銘：大陸沒對藍綠執政縣市差別待遇

中國大陸海協會會長陳德銘日前接受新加坡媒體訪問時說，大陸沒有對台灣綠營和藍營執政縣市實行差別待遇，雖對8個承認「九二共識」的縣市釋出旅遊利多，但陸客是自行選擇到何處旅遊。

對於陸客來台人數減少，他表示原因「比較複雜」，並否認大陸刻意管控來台旅遊人數，僅說520後大陸民眾很關心兩岸關係變化，選擇旅遊地點時會根據形勢調整，遼寧團火燒車事件也影響陸客來台意願。

被問到總統蔡英文執政期間是否可能和大陸國家主席習近平舉行「蔡習會」，陳德銘說，兩岸領導人會面必須有一定的基礎和前提，這要視蔡總統和民進黨能否「看清時勢、看清歷史必然的發展」。

大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘上週抵達新加坡出席「新加坡峰會」，18日在香格里拉酒店接受新加坡聯合早報專訪，訪談內容於今天刊出。

台灣8個縣市首長日前赴北京招攬觀光，大陸官方回應，支持8縣市組成「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，與大陸各地建立聯繫窗口，到大陸舉辦旅遊推介活動。

陳德銘對此堅稱，「大陸遊客最後到哪兒去旅遊，是由他們來選擇的。」

520後，台北上海交流沒有中斷，大陸其他城市卻缺席高雄舉辦的全球港灣城市論壇。陳德銘強調沒有「差異化待遇」，關鍵在台灣的縣市長「持什麼態度」。

談及台灣今年政權輪替，陳德銘不認為這顯示北京對台工作有不足之處或需要修正，並強調大陸對台政策從江澤民、胡錦濤到習近平一脈相承，長期在沿海地區工作的習近平對台灣了解很深，「既有感情，又有理性」。

陳德銘說，大陸對台工作會「一如既往地做下去」，大方向、方針都是正確的。「當然隨著台灣局勢的變化，我們工作的重點和具體方式會與時俱進做些微調。」1050920

(中央社)