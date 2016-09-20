出訪大陸 徐耀昌：為執政當局搭橋梁

苗栗縣長徐耀昌（左）20日出席苗栗縣議會臨時會表示，出訪中國大陸是在幫執政當局搭「友善的橋梁」。中央社記者管瑞平攝 105年9月20日

苗栗縣長徐耀昌今天出席苗栗縣議會臨時會表示，出訪中國大陸是在幫執政當局搭「友善的橋梁」。

泛藍8縣市首長代表團前往北京，會見中國大陸人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲及國務院台灣事務辦公室主任張志軍，獲觀光、農特產品、青年和文化交流等8項正面回應，遭質疑傷害國家主權。

徐耀昌表示，「政策要有延慣性」，出訪感受中國大陸善意，雖然對岸強調「九二共識」，但這是政策延續，如何在這個「臨界點」，讓台灣各行各業都能動起來，才是最重要課題。

他說，對岸講得很清楚，不是不與台灣互動，而是沒在「九二共識」基礎上，政策上無法配合；8縣市首長代表團是帶各自縣市民意訴求，大多數民眾希望維持現狀，「統獨擺兩邊」，大家好好拚經濟，這不是傷害國家主權。

徐耀昌表示，不必要「不當聯想」，8縣市首長代表團是在幫執政當局作「一個磨合，搭一個友善的橋梁」，「我們都是台灣人，我們愛台灣」，擔任縣長更重要是「照顧鄉親」。1050920

(中央社)