批賴清德介入議長補選 藍營杯葛程委會
台南市議會今天召開程序委員會，以敲定臨時會議程及補選議長事宜，但國民黨團批評市長賴清德介入議長補選，刻意缺席，程委會流會。
台南市議會國民黨團3位議員今天缺席程序委員會，使程委會未過半數門檻，無法成會。民進黨市議員邱莉莉說，明顯是國民黨的政治操作拖延。
國民黨團書記長蔡育輝隨後召開記者會，除批評賴清德介入議長補選，也表示反對民進黨團公推競逐議長的前議長賴美惠重掌議事槌。
國民黨團說，103年市議會審查市府104年度總預算時，在賴美惠的帶領下，以30分鐘包裹表決通過，嚴重破壞制度，辜負市民托付。
黨團要求維持現況，也就是由副議長郭信良代理議長，黨團宣稱將持續抵制程委會，發揮監督的責任。
李全教當選無效定讞後，喪失議員及議長資格，民進黨團雖未實質過半，若加上盟友，在議長補選上贏面甚高，國民黨團屈居劣勢，即使結合無黨籍市議員，還是很難和民進黨團競逐。賴美惠是賴清德力推的人選，賴美惠在連任議長失利、敗給李全教後，賴清德拒進市議會200多天，釀成風波。1050920
(中央社)
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