慶祝新航線開通 越捷航空釋出10萬張0元起機票

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越捷航空為慶祝香港往返胡志明市新航線，宣布9月21日至23日三日下午1時至3時全球釋出10萬張新台幣0元起的優惠機票。促銷航線包含台北—胡志明市、台北—河內、台南—胡志明市、高雄—胡志明市航線，以及香港、首爾、新加坡、曼谷、吉隆坡、仰光往返越南的國際航線，滿足旅客與日俱增的旅遊需求。

機票使用期限為2016年10月1日至2017年3月31日（國定假日除外）。台北—河內航線（10月30日）、首爾—海防航線與高雄—胡志明市（12月12日）、香港—胡志明市（12月9日）等四條航線機票使用起始日分別為開航首日起。

旅客可上越捷官網或是臉書專頁，點選「訂票」，即有機會獲得免費機票。票價可以 MasterCard、Visa、JCB、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

除將開通台北—河內、高雄/香港—胡志明市航線外，越捷航空甫於海防投資促進會議中宣布，將於11月9日開通曼谷—海防（越南第三大城市）、12月12日開通首爾—海防兩條新航線，以串聯越南東北部與亞洲各城的觀光與商貿連結。

越捷航班資訊：

台北—胡志明市每日兩班，VJ841航班06:45起飛，09:10到達，VJ843航班19:50起飛，22:15到達，胡志明市—台北VJ840航班01:00起飛，05:25到達，VJ842航班14:35起飛，19:00到達。

台南—胡志明市每週一、三、四、六、日 飛行，VJ859航班15:45起飛，18:00達，胡志明市—台南VJ858航班，10:30起飛，14:45到達。

台北—河內每日一班，VJ946航班19:00起飛20:45到達，河內—台北VJ945航班，14:15起飛，18:00到達。

高雄—胡志明市每週一、二、四、五、日飛行，VJ876航班08:15起飛，10:45到達，胡志明市—高雄VJ875航班，14:10起飛，18:30到達。

(工商)