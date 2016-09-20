要當爸爸不想被關 竟又持毒遭警查獲扭打

陳男不想販毒案宣判前又惹官司，為求脫逃竟和警當街扭打，造成警手肘、小腿等處受傷。 (劉宥廷翻攝)

23歲陳姓男子19日深夜被攔獲毒咖啡，但他不想販毒案宣判前又惹官司，為求脫逃竟和警當街扭打，造成警手肘、小腿等處受傷，最後在警民合力下制伏；陳男父母與懷6月身孕女友都來探視，陳父還緩頰「都是交到壞朋友，才會走偏」，此景令警不慎唏噓，全案仍依法送辦。

新興分局中山所警員林岳漢、林姿伶昨晚11時巡邏行經中正四路、瑞源路口，見男子在路口停等紅燈玩手機，上前攔查發現陳男有毒品前科，但陳當下指稱，自己去年2月賣K被逮，今年9月22日要宣判，不可能再碰毒，還打開機車置物箱以示清白。

不料，警再叫陳男翻開褲子口袋時，竟掏出1包毒品，還掰說是面膜，接著趁機逃跑，警見狀衝上前追人，雙方發生拉扯，所幸見義勇為民眾協助逮人，3人都受了皮肉傷，支援警力到場將人帶回。

陳男雙親及懷有身孕的女友接獲通知，趕到派出所探視，對造成員警受傷一直鞠躬道歉；陳男說，再過3天就要宣判去年販毒案，加上女友懷有6個月身孕，想到即將要當爸爸，不想宣判前又出事才會落跑。

陳父也頻替兒子向警求情說，孩子都是交到壞朋友，才會跟著被帶壞；讓警相當感概，年輕人做錯事，竟拖累家人頻頻賠不是，訊後依妨害公務、毒品罪送辦。

(中時)