金管會開鍘中信銀、中信證 黃智賢讚有擔當

我要評比

樂陞公開收購違約交割案，金管會重罰中信銀、中信證，名嘴黃智賢表示，終於看到主管機關最起碼的擔當，值得鼓勵。(資料照片，王英豪攝)

樂陞公開收購違約交割案，金管會對中信銀開罰300萬且限制公開收購信託業務3個月；也開罰中信證，處以停止財務規畫及諮詢業務3個月。名嘴黃智賢今日在臉書表示，終於看到主管機關最起碼的擔當，值得鼓勵；而中信的聲明更清楚顯示，樂陞獨董陳文茜等人是被綠營鎖定，用來轉移焦點做代罪羔羊。

中信在19日在各大報刊登半版廣告，強調對百尺竿頭做了各種財務查證，還去日本拜訪，甚至看過百尺竿頭的存摺。中信聲明見報後，金管會昨天傍晚便對中信證和中信銀祭出重罰，最主要的理由是中信內控嚴重疏失，未確實掌握客戶真實情況，以至於造成投資人損失。

8月22日中信用結匯做理由，幫百尺竿頭申請延遲交割。金管會一方面立刻聯繫央行加快結匯速度，另一方面，金管會並沒有核准延遲交割，中信卻依照百尺竿頭指令行事。

黃智賢大讚金管會的聲明鏗鏘有力，為了人民權益和起碼的公義，勇敢對財團重罰，讓人看到主管機關最起碼的擔當。相對於不少媒體忙著用莫須有的罪名打藍營餘孽、護航掌權者，懼怕財團金權力量，逢迎拍馬，我們應該給金管會用力鼓鼓掌。

黃智賢臉書全文：

給金管會--掌聲鼓勵一下

1

樂陞公開收購違約交割案，金管會9月19日對中信證券和中信銀裁罰，讓我對台灣終究恢復了一點點信心。

狗吠火車， 吠久了，火車終究有反應。

我們畢竟是一個有基本遊戲規則的地方，即使是叢林。

2

從8月30日百尺竿頭違約交割，直到9月13日，整整兩個禮拜， 綠色媒體罵天罵地，但始終閃避著中信。

為什麼 ?

9月8日，我寫了打陳文茜是一石三鳥，直指樂陞案綠營媒體操作的目標是甚麼。

9月13日，我終於忍不住，在臉書寫了被嫌為史上最長臉書文， 指出事件缺了的一塊拼圖，是中信銀在這件事的角色。

我不得不寫長長的文，因為事情必須講得清清楚楚。

拿兆豐被美國紐約DFS裁罰的案例作比較，就可以對中信的內控缺失一目了然。

你簡直可以用兆豐金被裁罰文件，按圖索驥，比對中信的內控疏失。

比如，防制洗錢及金融犯罪最基本的Know Your Customer (認識你的客戶)，中信顯然沒有做到。

我並不是指中信犯罪或違法亂紀，而中信也確實是一家優秀的金融業。

在許多層面，都讓人尊敬。

然則，如同兆豐也是優秀的公司，但犯了錯就是犯了錯，疏失就是疏失。

同時，違約事發2個禮拜了，中信身為違約交割的委辦者，竟然不發一語，連 我不殺伯仁，伯仁因我而死 的悲憫歉意聲明都沒有。

這讓人遺憾。

3

中信在9月19日(昨天)在各大報刊登半版廣告，對樂陞案做了四點聲明。

從一個角度來說，算是回應了我的質疑。

而聲明的第二點，特別敘明，他們對百尺竿頭做了各種財務查證；還去日本拜訪，甚至看過百尺竿頭的存摺。

所以，中信自己辯解，說百尺竿頭的財力，他們是查核過的，是沒有問題的。

中信的聲明，剛好清楚明白的打臉了綠色媒體對樂陞獨董陳文茜的栽贓。

顯示了樂陞獨董陳文茜等，是被綠營鎖定，用來轉移焦點，做代罪羔羊的。

4

中信聲明見報後，金管會昨天傍晚5點半發聲明，重重裁罰中信證和中信銀。

最重要的理由，是中信的內控，嚴重疏失，沒有對客戶真實情況，確實掌握，以至於造成投資人的損害。

甚至8月22日中信用結匯做理由，幫百尺竿頭申請延遲交割。金管會一方面立刻聯繫央行加快結匯速度，另一方面，金管會並沒有核准延遲交割，中信卻依照百尺竿頭指令行事。

金管會的聲明，字字句句，鏗鏘有力。

我看到了主管機關，最起碼的擔當。

可是今天媒體，並沒有給裁罰合理的報導，給金管會應得的掌聲。

5

從8月30日以來，我竟是第一個，也是唯一一個政治評論者，站出來指出中信的角色，必須被檢視討論的。

不是我有未卜先知之能，竟能在9月13日，清楚告訴這個社會一些真相， 竟可以預知金管會會裁罰。

不是我如何天縱英明，竟能探究金融專業的眉角。

而是因為，只有不顧念自身的利害關係，只有真正下苦功研究事件的來龍去脈，才可以盡到媒體的責任於萬一。

更何況，有太多媒體，忙著用莫須有的罪名，打藍營餘孽，護航掌權者。

但打擊權貴， 監督執政者，不是媒體本該做，所當為的?

還是如今媒體，只看得見收視率和點閱率 ?

還是媒體，都懼怕財團的金權力量?

得罪了，恐怕富貴名利都沒了，連飯碗都不保 ?

6

顧念榮華富貴者，豈能做媒體 ?

但偏偏舉目所見，媒體多的是，只懂榮華富貴，逢迎拍馬者。

但沒有關係。

如果你讀了我這篇文，請幫為了人民權益和起碼的公義，膽敢對財團重罰的金管會，用力鼓鼓掌 !

我們繼續努力 !

狗吠火車去也 !

(中時)