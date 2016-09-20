嬌妻代性奴控IS 喬治克隆尼憂安危

美國知名演員喬治克隆尼的人權律師妻子阿瑪爾克隆尼，為曾被迫成為伊斯蘭國「性奴」的伊拉克亞茲迪婦女提出控訴。他雖擔心嬌妻安危，仍告訴妻子「為所當為」。

美國「福斯新聞頻道」（Fox News Channel）報導，38歲的阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）不僅外貌出眾，牛津大學（Oxford）畢業的她最近更罕見接受電視專訪，宣布要代表23歲的亞茲迪（Yazidi）婦女穆拉德（Nadia Murad），向國際刑事法院（ICC）提出控訴。

2014年遭俘的穆拉德被賣給伊斯蘭國（IS），成為IS指揮官的性奴。

美聯社報導，聯合國大會期間，英國協助安排1場各國外長會議，阿瑪爾克隆尼和上週獲聯合國任命為特別大使的穆拉德，向各國領袖和外交官控訴IS戰士。

穆拉德在會議中說，IS戰士當時一再強暴她，終於逃脫之前她但求一死，並呼籲各國幫助「停止我們族人遭人滅絕」。她說：「為何像我這樣的倖存者要敲國際法院（International Court of Justice）的大門，尋求正義？」

阿瑪爾克隆尼指出，亞茲迪受害者「要向法庭提出控訴」，並敦促安理會聚焦「針對亞茲迪人的種族滅絕」罪行。她說，IS「誓言消滅他們，只因他們是亞茲迪人」。她強調：「迄今還沒有任何1個IS成員，在世界任何角落，為種族滅絕的罪行被追究責任。」

阿瑪爾克隆尼稍早告訴美國「國家廣播公司」（NBC）晨間新聞及談話性節目「今日秀」（Today），她跟丈夫喬治克隆尼（George Clooney）討論控訴IS的事，他對妻子說「為所當為」。

福斯新聞頻道報導，阿瑪爾克隆尼告訴NBC：「我們確實討論過，當然也都對牽涉的風險了然於胸。他見過穆拉德，我想他也因相同理由而動容。我是說，他了解，我行所當行。」

阿瑪爾克隆尼對於代表穆拉德提出控訴的事熱血沸騰，還說穆拉德代表希望，也將為其他倖存者發聲。她說：「我無法想像還有誰可以對其他人做出更惡毒的事。我跟她萍水相逢，然後我覺得『自己無法就這樣一走了之』，我覺得她所受磨難令人驚駭。」

常對政治議題直言不諱的喬治克隆尼會支持嬌妻並不令人意外。兩夫妻3月間曾在德國柏林跟3個難民家庭並肩而坐，聆聽他們的故事，也使敘利亞難民危機成為焦點。（譯者：中央社何宏儒）1050920

(中央社)