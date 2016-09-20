艾美獎的5個尷尬時刻
年度美國演藝圈盛會艾美獎頒獎典禮風光落幕，美國娛樂雜誌「綜藝」（Variety）彙整頒獎典禮5個尷尬時刻，算是瑕不掩瑜又令人莞爾的小插曲。
美國有線頻道HBO的影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）雖然包辦戲劇類最佳影集等大獎，演技獎項全槓，甚至連獲獎大熱門基特海林頓（Kit Harington）也無緣最佳男配角。
情何以堪的是，電視轉播畫面的字幕還拼錯他的姓，明明只有一個英文字母r，不知為何是2個r呈現在電視機螢幕，冰與火之歌的粉絲不太高興。
男星小古巴古汀（Cuba Gooding Jr）因影集「美國罪案故事：辛普森挑戰公眾」（The People v. O.J.Simpson : American Crime Story），入圍限定劇男主角。
但是主辦單位的官方推特頁面，卻把頒獎人泰倫斯霍華德（Terrence Howard），誤植小古巴古汀，雖然這則推特貼文已刪除。
另個插曲在紅毯星光大道，影集「駭客軍團」（Mr. Robot）的男演員雷米馬雷克（Rami Malek），在戲裡飾演歐德森（Elliot Alderson），他在紅毯受訪時被稱安德森（Elliot Anderson），他隨即更正對方，頓時有些小尷尬。
不過這段閃失他沒介意，因為雷米馬雷克是今年艾美獎戲劇類最佳男主角獎項得主。
還有女演員珍妮佛路易斯（Jennifer Lewis），也是在走紅毯時被誤認是萬達賽克斯（Wanda Sykes），她糾正對方並自嘲可能長得像萬達，沒想到訪問她的還是搞錯人，說她是珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）。
接下來的尷尬得問問「導播，你累了嗎？」，因凱特麥金儂（Kate McKinnon）被冠上介紹艾米舒默（AmySchumer）的字幕，明明是女星蓋比荷芙曼（Gaby Hoffmann）的畫面，字卡卻是吉兒索洛威（Jill Soloway），也算是另類「笑」果。1050920
(中央社)
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