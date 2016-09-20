屏東仍有184戶停電 台電拚下午5時全面復電
莫蘭蒂颱風一度造成屏東縣38萬戶大停電，行政院長林全震怒，要求台電副總級南下督軍，沒復電不要回去，截至今日中午12時止，仍有184戶停電，台電有把握下午5時前在道路可通的情況下全面搶修完畢，台電董事長朱文成為此南下屏東拜會縣長潘孟安，也打趣地說，要迎接已經駐地3天的副總黃鴻麟回家。
「別讓屏東成為台電的孤兒用戶」，潘孟安見到朱文成後率先強調，颱風後沒有一條路不通，不應作為無法及時供電的藉口，他也瞭解基層工班辛苦，因此建議藉此通盤考量電纜地下化的可能性，尤其在每年有千萬人次遊客造訪且颱風頻繁的恆春半島特別緊急。
朱文成強調，電纜地下化會考量在人口密集的區域逐步進行，承諾能做多少盡量做，相信做得好，壓力也會變少。
至於今日凌晨3時許恆春半島再次停電，朱解釋，日前颱風吹斷一座高壓電塔，影響半島多數用戶，未料今日另座供電電塔纜線又出問題，隨即緊急要求核三廠供電，並同時配合搶修，已在11時許全面恢復供電。
(中時)
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