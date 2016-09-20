中正紀念堂水池驚傳溺斃 95歲老嫗落水送醫不治

中正紀念堂雲漢池今天上午發生老婦溺斃，案後警方封鎖現場進行採證。（張企群攝）

位在中正紀念堂愛國東路側大孝門旁的雲漢池，上午近11時許驚傳溺水事件，95歲林姓老婦今早從住家獨自徒步前往中正紀念堂散步，因久未歸家，其子前往母親平日常散步散步的雲漢池尋找，先在池旁椅子上看到母親的包包和枴杖等私人物品，再往池中一看，赫見母親躺在池內，趕緊跳入救起並報警消搶救。

警消表示，林婦被救起時已無生命跡象，送台大醫院急救回天乏術。

林婦兒子表示，老母親久病纏身，曾有輕生的念頭，今早是從家中獨自步行到中正紀念堂晨運散步，他見母親一直沒回到家，心急前往中正紀念堂找人，卻未能及時救回老母親一命。

警方指出，林婦究竟是失足落水或厭世輕生，案後已封鎖現場採證並調閱監視器，將進一步鑑識調查真正原因。

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(中時)