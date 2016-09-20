姐弟戀被唱衰 星野亞希霸氣現身：永不離婚
日本「童顏巨乳始祖」星野亞希，自5年前嫁給小13歲的騎師老公三浦皇成以來，婚姻屢屢被唱衰，時不時就傳出離婚消息，連送小孩去搭校車，都被問及婚變傳聞，讓她忍無可忍，直接向媒體回應：「離婚是永遠不會的事。」
星野亞希當時帶球嫁給小男友，婚後至今屢傳婚變，日前送女兒去搭校車時，右被狗仔追問離婚一事，原以為不會得到任何回應，豈料星野亞希竟停下腳步，笑稱連老公都在問她為什麼常被寫離婚，我們多幸褔啊。
由於三浦皇成近來墜馬重傷，傳出星野亞希為擔家計，計畫復出演藝圈，對此，星野亞希為夫駁斥退休傳聞後，又再次強調婚姻很幸福，並把話說死：「總而言之，離婚是永遠不會的事！」
(中時電子報)
關鍵字：星野亞希、
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