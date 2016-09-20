泰勒絲單身難耐再獵男 新目標是「性感男星」
泰勒絲與「洛基」湯姆希德斯頓，兩人高調談情3個月後宣告分手，不過芳心難耐的她似乎開始物色新對象，一度傳出目標就是南韓小天王李敏鎬，不過根據友人表示，其實對象是飾演《惡鄰纏身》的男星柴克艾福隆。
根據美國《In Touch》網站報導，柴克和泰勒絲4年前曾為動畫片《羅雷司》配音並宣傳，兩人因此結識為好友，不過當時彼此並沒有來電，而剛分手才半個月的泰勒絲，似乎耐不住寂寞，據悉已將對象鎖定為柴克，甚至還成為閨蜜們討論的話題，而今年剛和交往兩年女友分手的柴克，聽到此傳聞非但不驚訝，還大方坦承很喜歡泰勒絲的音樂，甚至大讚她相當性感，看來兩人交往機率相當高，不過網友聽到消息後，則是留言狂酸「看這次能撐多久」。
(中時電子報)
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