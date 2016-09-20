大甲二手車場傳火警 1男腳趾燒燙傷

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台中市大甲區今天上午11時，經國路上一家二手車買賣場傳出火警，現場濃煙密布。消防人員到場搶救，27歲男子雙腳拇趾二度燒燙傷，意識清楚，送醫救治，起火原因待調查。

台中市消防局接獲民眾通報，大甲區經國路一間二手車買賣場發生火警，現場濃煙密布，火舌竄出，立刻派員前往搶救。

消防人員到場，發現現場為2樓鐵皮建物，1、2樓皆有燃燒狀況，立刻布線搶救，火勢約在30分鐘內受到控制，屋主27歲兒子雙腳拇趾二度燒燙傷，緊急送醫，起火原因待調查。1050920

(中央社)