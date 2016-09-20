林全：提升經濟 有根本的結構性問題

行政院長林全今天說，如何提升經濟競爭力，其中還有根本的結構性問題。

無黨團結聯盟籍立法委員高金素梅在立法院質詢林全時說，近30年來台灣重大政策指導思想，幾乎圍繞在兩岸關係，且大多執行對抗關係，過去台灣經濟奇蹟成果，就因對抗被全部揮霍光了。

她說，為了對抗，剛起步的原住民部落觀光產業被犧牲，雖然新政府保證不降低中國大陸觀光客訪台數，但實地考察，部落觀光產業幾乎停擺，交通部觀光局還刪掉原住民部落經費需求，耗盡全民財產去對抗是全民決定？還是少數人決定？

林全答詢表示，絕不會有意從事任何對抗，任何對抗對經濟都不好。經濟發展是多面向問題，1970、80年代台灣經濟快速發展，卻是兩岸對抗最嚴重的時候。

他說，現在努力希望讓某些國防支出，如國機國艦自己造，收入留在台灣，還可讓某些技術進步，帶動某些產業。希望兩岸互釋善意，但需雙方主動，單方面沒辦法，希望彼此盡量化解誤會，也要考慮國家自有立場。

高金素梅表示，「好像看到質詢台對面站的是一台錄音機」，並引「歸去來辭」中「歸去來兮，田園將蕪，胡不歸？」表示，如果林全財經專業終究抵不過政治謀略，就回去吧，田園快要荒蕪了。1050920

(中央社)