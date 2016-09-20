曼谷侖比尼公園澤巨蜥橫行 市府野放
泰國曼谷市中心最大的公園侖比尼公園有許多澤巨蜥，由於經常嚇到前來散步和運動的民眾，市政府今天開始捕捉，引起民眾好奇圍觀。
據曼谷市政府估計，在侖比尼公園的澤巨蜥超過400隻，主要在水域和草地活動，但有時為覓食也橫越公園步道，讓婦女或小孩飽受驚嚇，牠們在水中露出頭部的泳姿，有些觀光客誤以為是鱷魚。
市府官員指出，今天預計捕捉40隻，上午不到1小時就捉到10隻，都是約10公斤重、長1.2公尺的。工作人員指出，最大約50公斤，需要4個大人才能制伏。
澤巨蜥在泰國水域經常可見，以魚為主食，也吃腐肉，最大可以長到75公斤，生性怕人，如果遭到攻擊也會反擊。曼谷市政府先前已捕捉過兩次，卵生的澤巨蜥在曼谷市公園內繁殖快，因此要定期捕捉，到另丕省的保育區野放。1050920
(中央社)
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