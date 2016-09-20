越南國民教育擬教中文 引爭議
越南教育部日前提出到2020年外國語教學提案，擬定將俄羅斯語和中文納入12年國民基本教育課程，成為第一外語，立即引發民眾關注與熱烈討論。
目前越南國教課程僅有英文是第一外語，俄羅斯語和中文等4個外國語被列為第二外語，主要在國中學校以上當作選修。
根據提案，越南教育部將自2017年學年起在若干地方試辦展開俄語和中文從國小3年級至高中3年級教學計劃，授課時間共10個學年，盼能逐漸把這2個語言跟英文一樣成為第一外語。
此外，越南教育部也把德文和韓文增列入國教課程，將在國中學校以上開設第二外語選修課程。
越南此提案一公布後，立即備受家長與民眾關注，在網路上引發網友熱烈討論。
許多網友表示，他們過去曾經在國教課程接受7年俄語和中文教學課程，畢業後能力還是很差，而且幾乎都沒有機會用到；若把這2個外語列為第一外語，除了為學生造成學習壓力外，甚至可說是倒退。
網友也說，目前英文仍是世界上使用最普遍的語言，教育部應注重改善英文教學品質，保證學生高中畢業後能夠達到英文聽說讀寫的一定水準，其餘外語應只作為第二外語，如此才能推動越南融入國際社會。1050920
(中央社)
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