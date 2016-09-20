更衛生 高市推廚師戴口罩

我要評比

外食族人口增加，消費意識抬頭，消費者愈漸重視餐飲衛生與用餐環境品質。高市府衛生局推動餐飲從業人員戴口罩衛生自主運動，今天帶領業者宣示「廚師戴口罩，衛生最可靠」。

衛生局說，屢接獲民眾反映自助餐飲服務人員、小吃店烹調人員未戴口罩，引發餐飲衛生負評，於是衛生局從街頭訪問消費者，也反映服務人員咳嗽未戴口罩衛生堪慮，再諮詢食品專家意見而決定推動餐飲從業人員戴口罩。

衛生局說，廚師戴口罩不但能避免吸入過多油煙，保護肺部，也避免口沫污染食品，是保護消費者具體的作法。

「廚師戴口罩，衛生最可靠」活動獲得餐飲有關公會支持，從小吃店到觀光飯店等餐飲業者紛紛響應，並發配口罩給員工。

衛生局長黃志中希望餐飲從業人員都養成良好的衛生習慣，這是預防食品污染與提升衛生品質最有效的方法，呼籲從業人員於清潔區、包裝區及配膳台作業都配戴口罩。

衛生局也成立臉書「高雄i-eating」粉絲專頁，請市民朋友一同按讚響應活動，並提供寶貴意見。1050920

(中央社)