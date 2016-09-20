耕元盃少棒賽 重啟舉辦

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陳瑩20日宣布重啟停辦32年的「耕元盃少棒賽」。（張鎧乙攝）

電影《KANO》掀起台灣棒球的光輝年代，電影中嘉農球隊的第3棒游擊手陳耕元，正是現任民進黨立委陳瑩的祖父。為紀念祖父並延續熱愛棒球的精神，陳瑩20日宣布重啟停辦32年的「耕元盃少棒賽」，《KANO》導演魏德聖、前職棒「飛刀手」陳義信、「萬人迷」王光輝都現身站台力挺。

(中時)