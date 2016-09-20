腸病毒首例死亡重症個案 2歲女童不治

我要評比

衛生福利部疾病管制署公布今年首例腸病毒重症死亡個案，為北部2歲女童，個案本身有腦部發育不全，合併右側肢體偏癱與發育遲緩病史，8月底陸續出現上呼吸道感染及雙側中耳炎等症狀， 6日晚間出現高燒、咽喉軟顎出現水泡，就醫後診斷為咽峽炎；9日因發生抽筋、意識不清、口吐白沫等情形，送醫後收治加護病房，經通報檢驗確定感染腸病毒71型，12日不治死亡。

(中時)