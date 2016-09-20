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YS辦講座建立世代溝通橋樑。（吳江泉翻攝）

「人才不設限，未來無極限」為協助青年釐清自己的職場規畫，勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)於9月25日(日)舉辦「新世代人才，自造者」專題講座，透過對教育趨勢與現況有所研究的知名專家分享，並邀請大專院校老師、家長及青年學子一起參與，透過YS搭建的職涯服務整合平台開啟不同世代溝通的橋樑。

這場「新世代人才，自造者」專題講座訂於本週日(9/25)13時30分於YS進行，採網路報名，歡迎有興趣的民眾前往參與，相關活動資訊請洽勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(高雄市前金區五福三路21號東南水泥大樓8樓)，電話:07-2313232或上YS官網報名。

(中時)