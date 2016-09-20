在金門被罵爛國軍 軍方：若有官兵要提告 全力支持

國防部發言人陳中吉少將。（圖／呂昭隆）

有關金防部官兵救災後，要到金門高職沐浴，卻遭值班顏姓教官辱罵「死國軍，爛國軍」情節，國防部發言人陳中吉表示，國防部以嚴正立場譴責這種不當行為，更何況「他身穿軍服，他也是軍人。」但如有官兵感到受辱，要對顏姓教官提出告訴，國防部也會全力支持。

由於此次風災造成金門嚴重受損，金防部派出官兵協助清理。某單位官兵16日到金門高職要求沐浴，但值班的顏姓教官表示未獲通報而拒絕。隔天，其他單位的國軍弟兄到金門高職清理環境，卻遭該位顏姓教官在所有官兵和師生面前，罵出「死國軍，爛國軍」等不雅言語。事後，顏姓教官已公開「向弟兄深深道歉」。

(中時)