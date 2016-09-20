疑因筆電被沒收 14歲少年9樓墜樓命危

我要評比

14歲王姓少年疑因筆電遭沒收，今（20）日上午11時許，從新北市板橋區文化路一段9樓住處墜樓，少年全身多處骨折、意識昏迷，目前仍在亞東醫院急救，詳細墜樓原因仍待警方進一步釐清。

警方調查，王姓少年疑因昨晚利用筆電玩遊戲玩太晚，筆電被父親沒收，雙方爭吵後，少年直接將自己反鎖房內，今早不願意去上學。王父聽聞巨大聲響，到陽台一看才發現兒子墜樓。

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(中時)