里約帕運》行政院宴請代表團 林全嘉勉選手走出自我人生
2016年里約帕拉林匹克運動會於9月19日圓滿落幕，行政院院長林全20日中午宴請中華帕運會代表團，除了要向本屆帕運參賽選手奮戰不懈之精神表達由衷敬佩之意，對各代表隊教練及全體隊職員的努力，也在此表示嘉勉。
林全強調，帕運是項具備腦力、體力及毅力之賽會，我國參賽選手具備相當能力才能在本屆賽會有優異表現，選手們的運動精神不但開創了自己的人生觀，更可成為國人典範。
體育署長何卓飛表示，本屆帕運會中華代表團計取得桌球等6種運動種類參賽名額（13位選手及10位教練），共獲得1銀及1銅，有4300多位選手來自160個國家參賽，總排名68，實屬不易，更何況運動場上的勝負是其次，無論是否奪得獎牌，選手們都是最佳運動員。
何卓飛說，帕運選手克服身心上的障礙，走向人群積極參與運動，並與國際好手共同競賽，讓國人了解即使身心障礙也可以運動，將可鼓勵更多身心障礙者走出戶外，養成規律運動習慣，讓身心更健康。
(中時電子報)
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