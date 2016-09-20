磊哥傳奇再現！凍齡男神謝祖武今晚登入《甘味人生》

謝祖武挑戰新戲路，確定加入《甘味人生》，今晚粉墨登場。(取材自facebook)

「不老男神」謝祖武。(中時資料照片)

男星謝祖武2000年因飾演《麻辣鮮師》裡的熱血教師「磊哥」而爆紅，如今16年過去，這兩年小武哥較為頻繁地在台灣演藝圈活動，粉絲無不驚嘆他凍齡有術，這麼多年了外貌幾乎沒什麼差異，因而封他為「不老男神」，而這不是謝祖武唯一讓人驚訝的地方，最近他在臉書神秘po文表示自己正在做不同的嘗試，結果竟是加入八點檔鄉土劇《甘味人生》，將以「Ku桑」一角登場，讓粉絲直呼「磊哥傳奇再現」。

謝祖武近期返台接戲，各種挑戰都接受，前兩天他才在臉書po出穿著polo運動衫的自拍照，表示正「迎接不同的戲劇領域」，還要大家期待他化身「Ku桑」的表現，引發網友熱議，紛紛猜測謝祖武在暗示自己是《甘味人生》裡的終極反派「老K」，而昨天不老男神又補上一張自己在高爾夫球練習場的照片，回應：「你們是不是發現了？哈哈，明天請記得鎖定，晚安，我要準備拍攝給你們看的內容了」，而據《娛樂星光雲》報導，三立方面也鬆口，表示編劇邀請謝祖武加入《甘味人生》劇組，今晚將首度現身。

謝祖武的經紀人也確認此消息，表示小武哥已入劇組2、3天，算是挑戰全新的戲路，而因為工作排程的關係，目前會以客串的方式參與《甘味人生》，待後續行程確定後，希望能配合《甘味人生》的劇情走向，這消息讓謝祖武的粉絲興奮極了，坦言想都想不到會是「《甘味人生》X謝祖武」這樣的組合，有不少人即刻轉為《甘味》粉，表示今晚絕對死守電視，還苦惱之前沒看該劇，現在為了男神，要找時間重頭了解全部的劇情。

(中時電子報)