高雄新任副市長史哲和勞工局長鄭素玲宣誓就職

高雄市新任副市長史哲（左）和勞工局長鄭素玲（右）宣誓就職。（吳江泉翻攝）

高雄市政府今（20）日舉行新任副市長史哲和勞工局長鄭素玲就職宣誓儀式，市長陳菊肯定兩人學經歷豐富，在各自領域奉獻付出、表現傑出，她也說，市府願意給年輕人機會，也期勉年輕世代勇於任事、承擔重責，也相信兩人能勝任新職，另位副市長許銘春則預定10月1日到任。

陳菊表示，史哲多才多藝，畢業於中興大學應用數學研究所碩士，歷任高雄市文化局長、新聞處長等職，功扭轉高雄文化沙漠的既定印象；而鄭素玲中山大學政治研究所畢業，曾任高市勞工局祕書，曾任客委會秘書、勞工局秘書及教育局祕書、副市長劉世芳祕書等職，在勞工領域長期奉獻付出。

此外，莫蘭蒂颱風重創高雄，陳菊在市政會議中感謝大家連日來的救災辛勞，她說，莫蘭蒂是自賽洛瑪受災高雄最嚴重的颱風，16級強風造成1.5萬株路樹傾倒、斷枝，甚至百年老樹折斷十分可惜，1.4萬TEU的大型貨櫃船纜繩全數斷裂，她感謝相關單位、區公所等以市民為重，站在第一線犧牲假期全心救災，相當辛苦忙碌。

陳菊也十分感謝台電、自來水公司和學校總動員搶修、救援，她更對國軍表達高度感激之意，軍力此次出動2000餘人協助救災，目前全市災後善後工作已恢復9成以上，社區鄰里公園等預計本週完成清除，市府災後復原小組會繼續努力投入復舊。

(中時)