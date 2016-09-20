里約帕運》總統接見代表團 鼓勵選手活出自信
我國參加2016年里約帕拉林匹克運動會的代表團，19日返抵國門，本次代表團成員在6種參賽運動種類中，獲得1銀1銅總計2面獎牌，代表團20日上午前往總統府晉見，由總統蔡英文親自接見，會中由男子桌球團體賽銀牌選手林晏弘代表選手發表參賽感言，並由女子健力銅牌選手林資惠代表呈贈總統代表團團員簽名會旗，感謝總統對帕運會選手的關懷和支持。
體育署表示，蔡總統除回贈紀念品予得牌選手及代表團人員之外，並勉勵選手們在賽會結束後，繼續朝人生方向邁進，除了鼓勵更多身心障礙朋友走出戶外參與運動，建立友善人際網絡之外，也要為自己的生涯努力，不論在學業或工作崗位上，都能發揮運動場上拚搏和堅持的精神，並再次恭賀選手們完成目標，創下自己的佳績，展現運動家的精神，活出自信，足以作為全國人民之表率。
(中時電子報)
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