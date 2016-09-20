國防部強化資安作戰 培養神盾戰士
國防部長馮世寬明天到立法院國防委員會進行業務報告，書面報告內容下午送到立法院。報告中指出，因應日趨嚴重的網路威脅，參考先進國家資通電戰力發展作法，國防部刻與經濟部、教育部及民間產官學專業合作，培育資安神盾戰士。國防部將積極爭取資電作戰勤務加給，依專業能力及工作成效給予不同程度的獎金，以吸引優秀人才加入。
報告指出，今年漢光演習，即徵召民間資訊高手，執行網路攻防；後續將擴大與民間菁英社群交流，廣儲人才，確保資通電作戰優勢。
國防部說，為提升國軍資通電作戰效能，自105年7月起，以軍事院校培育、大學儲備軍官團招募及志願役士兵選訓方式，廣儲資通電戰力資源，並規畫整合民間人才，期以高科技網路、數據鏈路及電子作戰能量，完善網路系統防護，維繫國軍指管通資情監偵系統完整與有效運作。
報告指出，將依國軍聯合作戰規畫，持續組建資電部隊與建置各類資電作戰裝備、軟硬體系統，同時以基礎、進階及專精等系統訓練提升部隊專業能量，且結合教育部「資安人才培育計畫」，105年起於國防大學成立資安碩士在職專班，培養資電作戰所需的專業技能，並積極爭取資電作戰勤務加給，依專業能力及工作成效給予不同程度的獎金，以吸引優秀人才加入及提升留用意願。
(中時)
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