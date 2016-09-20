「駐村藝術計畫」 點亮美濃永安老街

氫版工作坊的「光影說故事」。（吳江泉翻攝）

竹編風車工作坊的風車作品。（吳江泉翻攝）

為活化客庄發展、重現老街風采，高雄市政府客家事務委員會推出「照亮右堆-點亮美濃永安老街」駐村藝術計畫，邀請3位青年藝術家羅懿君、陳詠笙和蕭禹琦7月至10月進駐美濃文創中心，期望藉由藝術家進駐，以藝術與創意為媒介引動客庄社區更多能量，打造美濃新亮點，9、10月將辦理多場藝術工作坊，並於11月19日舉辦創作開幕展，歡迎市民朋友踴躍參加。

美濃永安老街，有傳統紅磚門樓與伙房老宅簇擁著，街上過去有不少理髮店、藍衫、榻榻米等商家老店，曾榮景一時，近年來青年外移，居住人口老化使街區漸形落寞；為重現老街風采，客委會以鄰近永安老街的美濃文創中心為基地，邀請青年藝術家運用不同創作媒材，如竹編、影像創作等激發原有場域的記憶及反思，透過藝術家的眼睛和創作來妝點美濃、構建在地美學文化，並開辦藝術工作坊邀請鄉親共同參與。

客委會表示，駐村藝術家將於美濃文創中心和永安老街週邊進行創作布展，於11月19日舉辦創作展開幕，展期至明年2月，歡迎民眾旅遊美濃時造訪美濃文創中心和永安老街，在認識客庄的同時也接觸到豐富多元的藝文活動。詳細資訊和報名方式可上高雄市政府客家事務委員會官網查詢，或上美濃文創中心臉書瀏覽，也可電洽 (07)-6818338#23。

(中時)