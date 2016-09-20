高市府公布106年總預算

高雄市政府今(20)日公布106年總預算，其中歲入1216億，歲出1289億，淨舉借73億。市府說明，雖然中央同意多補助高雄124億勞健保欠費，但這僅只是回到對高雄公平合理的基礎，在歲出上，市府106年需要編列20.45億償還勞健保，比去年整整多了18億支出。此外，市府須面對人事及法定支出自然成長9.76億，再加上近幾年整體房地產景氣低迷等結構性及大環境的因素，確實造成市府財政狀況的種種限制，但對於財政自律、債務控管從未懈怠，因此在106年的總預算案，市府盡力達成幾項目標。

第一是堅守財政紀律，控制舉債不成長。市府持續推動促成市有財產開發活化，例如凹子底站旁商業區開發案、蓮潭湖畔休閒旅館開發案以及市立小港醫院委託經營案等充實歲入，在歲出方面，要求各機關切實檢討業務內容，並刪減人事費自然成長部分共4億，讓106年淨舉借為73億，相較於105年，除了沒有成長，還減少3700萬。

其次是資本支出增加。106年資本門支出207億，占歲出比例為16%，較105年的14.89%更高，主要投入於生活圈道路1億3千萬元、流域綜合治理計畫6億元，以及捷運紅線R11岡山火車站等建設計畫共15億，展現市府持續建設高雄的決心。

再者，減列二備金1億元，轉投入基層建設。市府每年歲出執行率已達97%，顯示各局處編列預算已達緊繃，今年的預算籌編比往年更困難，而陳菊市長基於優先重視地方建設，決議減列第二預備金1億元，轉而投入基層建設，讓地方明年有充足的資源可運用，此決定亦可能是創地方政府之先例。

此外，在更公平的基礎上照顧同仁。配合中央施政，明年三節慰問金領取資格限縮為月退俸2萬5千元以下、因公成殘或具有身心障礙資格的退休同仁，對於較弱勢的技工工友仍依照原方式發放，預計明年可節省8600萬元。

由於高市所有清潔隊員的付出，高雄這座城市才能維持清淨的面容，每逢颱風通常是清潔隊在風雨中出勤清疏及善後，南臺灣又有登革熱防治工作，整年無法鬆懈，因此市府決定於106年起，將清潔獎金從每月6000元提高至每月8000元，與台北、桃園、台中三直轄市獎勵一致，總計增加7200萬，照顧第一線的清潔隊員。

(中時)