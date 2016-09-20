北韓可能造洲際飛彈 進行大氣層核試

北韓20日宣稱，成功進行了火箭高功率引擎的地面測試，圖為一名男子當天在韓國首爾火車站，觀看電視上的相關報導。（圖/美聯社）

北韓第5次核試後還不到兩星期，就大秀新引擎，官媒朝中社20日報導，平壤已成功測試了火箭新引擎。而這是北韓繼9月9日核試後，首度大動作展示飛彈相關技術。此外，這也是自核試後，北韓最高領導人金正恩首度露面。

專家指出，北韓可能在研發洲際彈道飛彈，甚至可能進一步挑釁，進行大氣層核試，以彰顯國力。

據朝中社報導，這次測試是在西海衛星發射場進行，新型大功率引擎試驗十分成功。而報導指出，在測試成功後，金正恩將下令隨時準備發射衛星。北韓上次發射衛星是在今年2月初，當時發射的是光明星4號。周二的測試據說持續了200秒，而單台引擎推力達80噸力（ton force）。

詹姆斯馬丁核不擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的北韓觀察家兼飛彈專家漢娜姆（Melissa Hanham）告訴《外交學者》（The Diplomat）網，根據北韓發佈的影像顯示，測試的似乎是「用液態燃料的單引擎」。

漢娜姆指出，平壤這次使用的燃料，很可能就是今年稍早進行雙引擎測試的燃料。而北韓目前可能在研製KN-08，也就是火星－13 （Hwasong-13）洲際彈道飛彈的第一階段。

北韓尚未測試KN-08，但據五角大廈2015年對北韓所做的軍力評估，北韓若是成功設計並開發KN-08，射程很可能得以涵蓋美國大陸多數地區。

而五角大廈估計，北韓至少有6枚KN-08。平壤最近測試了小型彈頭，可能進一步挑釁，一改至今始終進行地下核試的習慣，藉由KN-08與核裝置，來進行大氣層核試。而最近一次進行大氣層核試的國家，就是1980年進行測試的中國。

而平壤若以KN-08進行大氣層核試，不僅能展現能將核彈頭小型化的能力，更得以證明，它確實有能力發射洲際飛彈。

一般來說，液態推進劑的好處在於，能提供更大的推力，但問題在於較容易揮發，處理起來比較麻煩。相對的，固態燃料火箭發射時，需要的警示時間較短。

先前有媒體報導，伊朗與北韓正是就80噸力的推進器進行合作。今年稍早，美國財政部因「11個人與機構」，涉嫌為伊朗進行更廣泛的彈道飛彈採購，而予以制裁。同時它也指出，「過去幾年來，沙希德赫馬特工業集團（Shahid Hemmat Industrial Group，SHIG）的伊朗飛彈技術人員遠赴北韓，協助開發北韓政府所研製的80噸力火箭推進器。

(中時電子報)