索馬利亞裔明州砍人 索裔社區遭抵制

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美國1名索馬利亞裔男子上週末在明尼蘇達州購物中心持刀砍人，造成10人受傷之後，明州索馬利亞社區成為民眾抵制對象。

法新社報導，目擊者昨晚報案指出，1隊小卡車呼嘯駛過索裔社區，許多車輛上插了美國國旗和邦聯旗。還有1群摩托車騎士繞行另1個索馬利亞裔社區。

社區權利捍衛人士昨晚收到害怕的居民簡訊：「1個人幹的好事，搞得全社區付出代價。」

社區維權人士麥可（Justin Michael）正和警局合作，避免更多事件發生。他說，受害者被「人用各種手勢，飆罵種族相關用語」。

索馬利亞裔於1990年代聚居聖克勞郡（St. Cloud），近10年迅速成長。根據美國人口普查，美國接納的8萬5000多名索馬利亞裔難民，有1/3重新安置在明尼蘇達州。1050920

(中央社)