帕運團長陳情總統 中國打壓會徽改黨徽

總統蔡英文今天接見帕拉林匹克運動會代表團，團長陳李綢向蔡總統說，這次在里約帕運受到中國打壓，中國透過帕委會要求代表團把制服上面的會徽從國徽改成黨徽。

蔡總統今天接見「2016年里約帕拉林匹克運動會」代表團，中華代表團團長陳李綢向蔡總統透露，她「感受到國家的地位受到壓制」。

陳李綢透露，代表團出國前約2週，收到國際殘奧委會（IPC）信函指稱，中國向IPC抗議代表團的旗子有問題，要求會徽要改成符合要求。

陳李綢說，她自己也是從那時才知道「原來國徽跟黨徽不一樣，因為大陸要求要把我們這個徽、上面這個徽，我們這是國徽，黨徽是白色的（光芒）要靠到外面，所以，他要求我們要改成黨徽」。

她說，帕委會其實也搞不清楚為什麼中國要這樣要求，最後代表團回覆帕委會說，在比賽前2週來不及更改制服以及所有會徽；帕委會也了解，所以就沒有答應中國的要求，但帕委會要求以後開會時，要按國際奧會模式。

陳李綢指出，她不知道中華奧會之前有沒有遇到這問題，「但我們是遇到這樣的問題，當時我們的回答是，我們的會徽是經過你們同意的，帕運會在2003年所同意的、帕運會同意我們這樣子，所以我們沒有理由去改這樣的徽」。

她說，到了里約、正式比賽前一天，帕運會來一封函說會徽不合規定，要求做一些更正，挑的毛病就是，「我們沒有符合那個規定的規格，顏色上也都不對」。

陳李綢說，她當時擔心對方要求整個改，那會影響到選手成績或是參賽資格，所以為何今天制服會貼這個（會徽）貼紙。

她說，殘障運動的推展，國際上還是有一些人很支持台灣，即便帕運會接到中國的信，也是委婉地回應，「所以他們最後就是同意我們把這些拿掉以後，讓我們去參加」；但她說，可以感受到「我們在國際地位上的險峻」。

陳李綢說，殘障運動很受世界矚目，所以中國大概有意無意的會打壓，她不想把它成為政治化的課題，最主要是讓大家知道她是擔心選手會不會因為這樣的問題，被取消資格。

陳李綢說，她也要向總統報告，奧會模式、會徽，事實上應該要做個釐清了，「到底我們的國徽與黨徽不一樣在哪裡？這就是我們目前所遇到的一些情況」。1050920

(中央社)