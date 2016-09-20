美警用翻譯app 拯救操韓語企圖自殺男子

美國加州警方上週在洛杉磯機場用智慧型手機翻譯軟體app，成功說服1名打算輕生的操韓語男子，把打算從窗台跳下的他救了下來。

法新社報導，根據警方今天公布的聲明，兩名員警接獲電話報案，說有1名男子在4層樓高停車場的窗台邊。情況一開始相當棘手，因為員警得試著和這名只說韓語的人溝通。

聲明指出：「但透過智慧型手機翻譯軟體，狄爾（Michael Dear）與克洛克爾（Daniel Krockel）警官不久就與這名似乎十分煩惱的男子建立起融洽溝通管道。」

根據「每日郵報」（Daily Mail），在狄爾安排救援行動之際，克洛克爾和這名身分未公開的韓語男子溝通，最後終於說服他爬回狹窄的窗台上面。

「每日微風報」（Daily Breeze）報導，員警們好話相勸男子走近幾步好看看狄爾警官手機上的翻譯軟體app，說時遲那時快，員警卡斯楚（Bart Castro）與克拉克爾一個接一個跳上窗台，一把抓住這個企圖輕生的男子。

警方最後將這名男子送至精神機構，進行評估與治療。（譯者：中央社許湘欣）1050920

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(中央社)