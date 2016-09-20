台電深入營區搶修 金門全島復電在即

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金門有3萬1000台電用電戶，莫蘭蒂颱風來襲期間最高停電戶達2萬4000戶；台電金門營業處處長王仁炳今天表示，經過連日搶修，剩餘240停電戶可望今天深夜11時以前完成供電。

颱風莫蘭蒂重創金門，全島林區風倒木、行道樹和綠籬損失達500萬株；由於路樹傾倒壓垮電線，導致金門全島停電戶高達8成。台電金門營業處員工加上總公司的支援人力連日搶修，全島陸續恢復供電，但有些用戶到今天下午仍無電可用。

由於太武山下營區有無數風倒木，不但壓倒電線桿，扯斷連接太武山轉播站的電線，導致太武山轉播站停電，金門地區廣播、無線電視訊號無法發射 民眾無法觀看收聽廣電節目；而且風倒木阻礙對外交通，台電人員無法進入營區搶修。

王仁炳表示，國軍自風災後動員兵力協助民間清理環境，無暇顧及自身管制區環境，台電人員因此無法進入營區搶修電力設備；配合軍方進度排除路障後，今天終於得以進入營區搶修。

王仁炳感謝台電總公司提供3、4批共60、70人力到金門協助搶修；他說，現在停電戶只剩下240戶，台電的目標是今晚11時以前恢復民生用電。至於軍方缺電部分，預料今晚烈嶼鄉也可復電；金門本島則要稍微延後。

為了防止風倒木等雜物壓垮電線造成停線，王仁炳表示，台電輸電線路下地鋪設率已達5成5，未來將依縣府推動和道路拓寬進度持續下地，達到線路百分百下地目標。

但王仁炳也說，地下線路一旦遭到白蟻侵蝕加上下雨，導致破裂爆開，將會造成停電，地下管線爆裂搶修時間將比地上電線更久，是一大問題。

此外，王仁炳感謝台電總公司調度得宜，從台灣派遣人力支援，讓搶修工程順暢進行；而施工期間，民眾提供飲料為工作人員打氣，更讓台電人員感到雖然工作辛苦，內心卻很溫暖。1050920

(中央社)