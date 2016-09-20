八卦山天空步道 免費延至農曆年前

彰化八卦山大佛風景區天空步道啟用後吸引人潮，彰化縣長魏明谷說，免收門票時間將延長到農曆春節前，以免觀光品質下降。

彰化縣議會第18屆第10、11以及12次臨時會今天召開最後1天的會議，議程安排縣政總質詢，其中民進黨籍議員賴岸璋詢問八卦山大佛風景區的天空步道自從啟用後，縣府要如何解決停車問題以及相關單位有無觀光的配套措施。

賴岸璋詢問縣長魏明谷，原本天空步道啟用時免收門票，計畫3個月後再考慮是否要收門票，如今3個月免費即將到期，詢問是否有計畫收費？

彰化縣長魏明谷說，天空步道啟用至今，平時1天約有1000名遊客，到了假日約有2萬人參觀，總計已有約80萬人參觀，原本計畫啟用3個月後開始收費，不過他們已決定延長免收門票的時間到農曆春節前。

魏明谷表示，將免收門票的時間延長到農曆春節前，因為農曆春節如果也免費的話，可以想見會產生大量的車流及人潮，影響觀光品質，因此有必要以價制量，以免觀光品質下降。1050920

(中央社)