王世堅高聲質詢送反省毛巾 柯P偷笑
台北市長柯文哲每次到議會施政報告，民進黨市議員王世堅都會送上「禮物」，昨日就預告要送上會讓市長反省的東西，他今日先從柯文哲月初說鄭成功精神錯亂開始痛批，說柯把市民的公安、公道都賠上，都只在乎自己的政治前途，根本不在乎台北市民，最後送上有「反省，因為你只在乎你自己」字樣的運動毛巾，要柯文哲時時反省自己。
王世堅痛批，柯文哲這月初就開始亂說，說鄭成功350年前就精神錯亂，還在自我摧殘下苟活，根本就是用亂講話掩飾自己的無能跟一事無成，更糟糕的是，北投纜車、南港機廠、西區門戶都要賠錢，大巨蛋也不解約，讓人不解。後來柯竟說能扣分的都做完了，利空出盡，根本只在乎自己政治前途，只要自己利多，根本不在乎台北市的利空或利多。
王世堅也說，鄭成功沒有精神錯亂，台灣人也沒有精神錯亂，「我們只有被你摧殘！」最後，送上有「反省，因為你只在乎你自己」字樣的運動毛巾給柯，柯面對質詢，忍不住偷偷露出一絲笑意。
(中時)
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