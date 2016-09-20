南韓：北韓在進行長程飛彈發動機試驗
對於北韓今天宣稱新型運載火箭發動機試驗大獲成功，南韓軍方認為，北韓進行可用於發射長程飛彈的新型大功率發動機試驗，但試驗是否取得成功有待進一步分析。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓合同參謀本部高層官員今天在國防部記者會上，就北韓今天宣稱新型運載火箭發動機試驗大獲成功一事，作出了前述回應。
報導指出，北韓中央通信社等北韓媒體今天報導稱，北韓日前成功進行衛星運載火箭新型大功率發動機地面點火試驗。
據分析，此次發動機試驗是北韓今年2月7日發射的長程飛彈（北韓稱光明星號）相關的後續研發活動。南韓方面推測，北韓很有可能在10月10日北韓勞動黨建黨紀念日之際發射長程飛彈。
北韓聲稱此次發動機單臺推力達80噸，南韓合同參謀本部高層官員據此判斷，發動機功率得到了提升並指出，雖然北韓主張這是用於運載衛星的火箭，但若調整發射角度，掌握再入大氣層技術，可隨時用於發射長程彈道飛彈。1050920
(中央社)
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