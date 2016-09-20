淡海輕軌國車國造 產業本土化反壟斷

新北市政府捷運工程局今天表示，希望藉由淡海輕軌國車國造計畫，打破國內軌道產業長期受外商壟斷系統技術的現況，協助國內廠商取得輕軌車輛製造的關鍵技術。

市府捷運工程局長趙紹廉今天表示，「產業本土化是淡海輕軌推動國車國造的重要目標」。

捷運局說，協助廠商取得關鍵技術包括模組化車體、100%低底盤、轉向架、牽引動力與儲能裝置。同時，培養軌道專業人才，扶植國內軌道工業，讓國內輕軌系統朝向單純化、最佳化、本土化目標前進。

新北市未來整體輕軌路網系統，將共用一座5級維修機廠，可節省建置面積，降低機廠維修設備採購費用，各路線的備品與耗材，也因機電系統單純化，可彈性調度，節省列車維修費用，有效降低建置、營運及維修成本，也可確保後續系統擴充的相容性。

市府捷運工程局除派出工程師學習焊接技術，另投資購置軟硬體，建立全新的生產線，要確保車身膠合品質，特別設置密閉且溫度、溼度控制良好的專用廠房，並透過雨漏測試，確認車身防水性能。

捷運局說，經由施工在地化、工法分析與問題反饋，讓國產化的製造團隊，充分掌握車輛的特性。

淡海輕軌列車全車在台灣組裝，目前在新竹的車廠組裝，國內廠商逐步掌握關鍵技術與設備規範後，可於國內挑選適合的零件供應商，或配合國內研究單位協助廠商開發，協助國內建立自主的軌道車輛工業、零元件供應鏈，與培育相關生產技術人才，創造就業機會。

捷運工程局表示，淡海輕軌第一期路網全長9.55公里，設14個車站，目前進度已逾34%，預定於107年底完工。第一列車將於今年11月運抵現場測試，全部15列車將陸續於明年8月生產完成。1050920

(中央社)