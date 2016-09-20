勇士隊柯瑞愛吃雞排 拿手菜義大利麵
美國職籃NBA金州勇士隊射手柯瑞（Stephen Curry）球場身手了得，但在妻子眼裡，廚藝不如球技，不過他自稱拿手菜是義大利麵，然後搭配雞排，就是他的最愛。
柯瑞愛妻出新書，她接受美國廣播公司（ABC）晨間新聞節目「早安美國」（Good Morning America）訪問，順便打書，超人氣的老公柯瑞則是她宣傳新書的看板。
主持人走進柯瑞家廚房，讓這對小夫妻玩起默契大考驗。第一題是柯瑞愛妻的美食，儘管主持人暗示，最好是新書內容有的，他給的答案是牛尾（Oxtail），果然被白眼還被酸說，可見他沒買新書。
正確答案是媽媽的紅糖雞才是她回味無窮的料理，只見柯瑞眼神無辜，搔腦袋陪傻笑。不過，第二題容易多了，夫妻倆默契十足，在紙板寫著一致答案，柯瑞的最愛是雞排。
接下來的問題是，若柯瑞獨自下廚能變出甚麼花樣來？柯瑞自招是香腸與義大利麵，妻子說是雞蛋與義大利麵，這時男主人立即反應說，他引以自豪的是雞蛋料理。
然後是家事大考驗，到底柯瑞會不會幫忙打理家務，像是洗碗等，他笑得很勉強在紙板上寫著有時候會，此時她對著鏡頭反駁說，才不呢，老公洗碗的次數，一雙手指頭可數得出來。
最後主持人問柯瑞，兩人口角都是誰贏？這回柯瑞的答案只有4個字「我愛老婆」，看來他得用行動證明自己所言不假，柯瑞的妻子隨即說，「親愛的，你是說今晚你會洗碗囉？你好棒。」1050920
(中央社)
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